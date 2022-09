Queen Elizabeth II. - Die Königin stirbt im Alter von 96 Jahren

Nicht nur Großbritannien nimmt Abschied von der Queen. Auch ihre Commonwealth-Staaten und die restliche Welt trauern. In Neuseeland, dessen Staatsoberhaupt die Queen war, würdigte man sie mit einem 96-fachen Kanonenfeuer - ein Schuss für jedes Lebensjahr. In Australien werden neue Münzen gedruckt. Seit 1966 zierte das Gesicht von Elisabeth die Münzen der Australier. Von 2023 an soll da nun das Gesicht vom neuen König Charles zu sehen sein. Auch außerhalb ihrer Gebiete wird ihr Tribut gezollt. In Paris wurde zu ihren Ehren ab Mitternacht das Licht des Eiffelturmes ausgeschaltet, genau wie am Riesenrad, dem London Eye. Das Empire State Building in New York sollte in der Nacht Silber glitzern und Lila leuchten.