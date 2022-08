Brückentage 2023: So holt ihr das Meiste aus den Feiertagen raus

Das neue Jahr fängt vor allem für die Sachsen-Anhalter gut an. Dort ist nämlich der 6. Januar, der Tag der Heiligen Drei Könige ein Feiertag. Wer darum seinen Urlaub plant, kann ganze neun Tage am Stück freinehmen - also Urlaub einreichen vom 2. bis 5. Januar. Durch den Jahreswechsel bleibt so also vom 31. Dezember bis 8. Januar genügend Zeit, um Weihnachten und den Jahreswechsel sacken zu lassen.