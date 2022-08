Britney Spears erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen ihre Familie

Die Vormundschaft sei "vorsätzlich" gewesen. Eine Frau hätte ihrer Familie die ganze Idee vorgeschlagen und auch geholfen, diese durchzuziehen - so Britney in dem Audioclip auf Youtube, der wenig später gelöscht wurde.

"Es war purer Missbrauch und ich habe noch nicht einmal die Hälfte davon erzählt" so Britney. Auch, dass ihr Vater sie als "fett" gezeichnet habe und sie deswegen ins Fitnessstudio gehen musste. Weil sie "Angst" und "Furcht" hatte, ließ sie all das über sich ergehen und spielte nach außen eine Rolle, dass alles in Ordnung sei. "Ich hatte das Gefühl, dass meine Familie mich weggeworfen hat.", ihre Familie habe sie "buchstäblich umgebracht."