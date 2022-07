Für Comeback: Britney Spears soll Song mit Elton John aufgenommen haben

Britney Spears soll sich in der letzten Woche heimlich mit Elton John einem Aufnahmestudio in Beverly Hills getroffen haben. Dort haben beide eine neue Version des 1971-er Hits „Tiny Dancer“ des britischen Sängers eingesungen. Das melden das Onlineportal Page Six und das US-Magazin People. People beruft sich dafür auf eine „Quelle aus der Musikindustrie“. Das Duett der beiden Megastars soll danach schon im August veröffentlicht werden. Eine Bestätigung für die Aufnahmen gibt es von den beiden Musikern bisher nicht.