Brad Pitt spricht offen über seltene Erkrankung: Was ist Gesichtsblindheit?

„Distanziert, unzugänglich und selbstbezogen“ – in einem Interview mit der GQ offenbarte der Schauspieler Brad Pitt, dass viele Menschen ihn oft falsch einschätzen. Der Grund: Es falle ihm oft schwer, sich an neue Menschen zu erinnern, doch niemand würde ihm glauben, dass das nichts mit Eitelkeit zu tun habe. Er ist sich sicher, dass er an Prosopagnosie leidet. Die sogenannte Gesichtsblindheit erschwert es den Betroffenen, die Identität einer Person anhand ihres Gesichts zu erkennen.