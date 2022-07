Kühle Ausflugsziele für heiße Tage

Bildrechte: imago/Andreas Vitting Die Suche nach dem Badesee mit der geringsten Wassertemperatur lohnt sich. Der kühlste See mit 18°C in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Geiseltalsee bei Merseburg in Sachsen-Anhalt. Er ist der größte künstlich angelegte See Deutschlands. Der kälteste See in Sachsen ist aktuell der Markkleeberger See südlich von Leipzig mit 20°C. In Thüringen holt ihr euch am besten eine Abkühlung in den Talsperren. Dort ist das Wasser kühler als in den Thüringer Seen.

Tipp: Je größer der See desto kühler ist das Wasser!

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Planetarien haben viel zu bieten: Sternbilder, Musik-, Kinder- und Lasershows und das alles in einem angenehm kühlen und dunklen Raum. Den aktuellen Sternenhimmel und vieles mehr könnt ihr zum Beispiel im Jenaer Zeiss-Planetarium, der weltweit ältesten Sternenwarte, beobachten. In Sachsen-Anhalt gibt es beispielsweise das Planetarium Merseburg, das Programme für unterschiedliche Altersgruppen anbietet. Auch in Sachsen gibt es einige Planetarien, so zum Beispiel das Zeiss Planetarium und Volkssternwarte Drebach bei Chemnitz.

Bildrechte: imago images/Torsten Becker Ein Bein im Wasser und eines im Schlauchboot – Das kann für eine perfekte Abkühlung an einem heißen Sommertag sorgen. Egal ob mit der Familie, mit Freunden oder Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ihr könnt zum Beispiel auf der Saale oder auf der Elbe mit dem Schlauchboot die Natur erkunden. Wenn es die Strömung zulässt, ist eine kurze Pause zum Baden jederzeit möglich. Ob eure Tour 1,5 oder bis zu 5 Stunden andauert, ist euch überlassen. Mit einer Menge Spaß ist eine Fahrt mit dem Schlauchboot ein erfrischendes Vergnügen.

Kälteste Orte bei uns im Osten

Wir haben den Deutschen Wetterdienst gefragt, wo sich die kältesten Orte hier bei uns im Osten befinden. Andreas Fischer vom DWD in Leipzig hat für uns genau in die Statistik geschaut:

„Kältester Ort in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Brocken. Die Mitteltemperatur auf dem Brocken für die Sommermonate Juni, Juli und August liegt derzeit bei 9,9°C. Der zweitkälteste Ort ist der Fichtelberg im sächsischen Erzgebirge mit 10,6°C.“

Diese Durchschnittstemperaturen setzen sich aus 24-Stunden-Messungen zusammen. Der Brocken in Sachsen-Anhalt (1.142 Meter hoch) und der Fichtelberg in Sachsen (1.215 Meter hoch) eignen sich gut für einen erfrischenden Ausflug. In Schmücke, auf dem Kamm des Thüringer Waldes, befindet sich mit 12,2°C im Schnitt der momentan kälteste Ort in Thüringen. Wenn ihr also einen Ausflug an besonders sonnigen Tagen machen möchtet, dann sucht euch unbedingt hochgelegene Gebiete!

Bildrechte: imago images / Sylvio Dittrich Spannende Einblicke in die Arbeit von Bergarbeitern und kühle Temperaturen bekommt ihr in einem Erlebnis- oder Schaubergwerk. Um den unterirdischen See im Besucherbergwerk Marie Louise Stolln am Rande der Sächsischen Schweiz zu besuchen, solltet ihr festes Schuhwerk und eine dünne Jacke mitbringen! Dort unten herrscht eine Durchschnittstemperatur von gerade mal 8 bis 10°C. In Westthüringen bei Eisenach, im Erlebnisbergwerk Merkers, könnt ihr bis zu 800 Meter unter die Erde und eine Kristallhöhle besichtigen. Auch im Bergwerk Glasebach bei Sangerhausen ist es schön kühl. Unterhalb der Erdoberfläche liegt die Durchschnittstemperatur bei 8°C. Für ein bis zwei Stunden könnt ihr euch dort eine erfrischende Auszeit von dem heißen Wetter gönnen.

Um der Hitze zu entfliehen, gibt es auch die Möglichkeit, sich ins klimatisierte Kino zu flüchten. Die meisten Filmtheater sind mit einer Klimaanlage ausgestattet, so zum Beispiel das Puschkino in Halle, der Kinoklub am Hirschlachufer in Erfurt und der Regina-Palast in Leipzig.

Bildrechte: Andreas Wetzel/MDR Eine weitere Möglichkeit eine Abkühlung zu finden, sind die kalten Gemäuer von Burgen. Bei Dresden liegt die Burg Kriebstein - eine alte Ritterburg an der Zschopau. Innerhalb der Burgmauern bleibt es immer schön kühl. In der Leuchtenburg bei Jena könnt ihr eine 801 Jahre alte Burg bestaunen. Besonders der Keller ist dort angenehm temperiert, einige Räume sind sogar klimatisiert. Die Burg Falkenstein als Ausflugsziel bei Aschersleben in Sachsen-Anhalt hat einen mittelalterlichen Charme. Außerdem ist insbesondere das Kellergewölbe angenehm frisch und oben auf dem Burgturm kann man eine kühle Brise erhaschen.

Was immer für eine Abkühlung sorgt, sind natürliche Gewässer. Dazu zählen Wasserfälle. Für so ein Ausflugsziel könnt ihr beispielsweise den Trusetaler Wasserfall in Thüringen besuchen. Dieser hat zusätzliche viele kleine Wanderwege zu bieten und ist auch barrierefrei. Der Prießnitzwasserfall bei Dresden ist perfekt für Familien mit Kindern, um am Wasser zu spielen und sich so abzukühlen. Wer gleich mehrere Wasserspektakel erleben möchte, kann die Ilse Wasserfälle besuchen. Die Ilse, ein Zufluss des Oker-Flusses, bietet einige kleine und größere kaskadenartige Wasserfälle, die fußläufig zu erreichen sind.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker Perfekt erfrischende Temperaturen gibt es auch in Höhlen oder Grotten. Als Ausflug lohnt sich zum Beispiel die Drachenhöhle Syrau bei Plauen in Sachsen, um Tropfsteine und unterirdische Seen zu entdecken. Die Saalfelder Feengrotten zählen zu den bekanntesten Thüringer Sehenswürdigkeiten. Mit farbigen Tropfsteinen, einem Erlebnismuseum und Kinderführungen ist dieses Ausflugsziel sehr familienfreundlich. Höhlen in weißem Sandstein mitten im Heers Waldgebiet findet ihr in Sachsen-Anhalt. Die großen und kleinen Sandsteinhöhlen bei Blankenburg sind so groß wie ein Fußballplatz.