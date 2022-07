Wer sein Auto liebt – fährt es am besten so

Ist der Gang schon drin, kommt man schneller weg. Das ist klar. Führt aber bei Dauerkupplern an der Ampel dazu, dass sie ihr Auto unnötig belasten. Noch schlimmer wird es für die Kupplung, wenn man während der Fahrt den Fuß drauf lässt und sie immer leicht gedrückt hält.

Dadurch wird das Ausrücklager dauerhaft belastet. Das kann zu vorzeitigem und unnötigem Verschleiß dieses Bauteils führen kann und so teuer werden,

warnt TÜV SÜD Experte Karsten Graef. Normalerweise können die Kupplung und das genannte Ausrücklager in modernen Autos mindestens 100.000 Kilometer Laufleistung überstehen. Das lässt sich aber durch falsches Fahrverhalten auch deutlich verkürzen.

Tritt man auf die Kupplung, drückt, vereinfach gesagt, eine Gabel mit dem Ausrücklager auf die Kupplungsscheibe und trennt so den Kraftfluss vom Motor zum Getriebe. In modernen Autos läuft dieses Lager während der Fahrt ständig mit, allerdings ohne große Belastung. Wer nun aber an der Ampel bei laufendem Motor über lange Zeit auf die Kupplung tritt, sorgt dafür, dass nicht nur das Ausrücklager, sondern auch die Kupplungsscheibe selbst und die Axiallagerung der Kurbelwelle unnötigen Belastungen ausgesetzt werden und entsprechend früher verschleißen.