Warme Mahlzeit oder Scheibe Brot – Tipps für das perfekte Abendessen

Eine Scheibe Brot zum Abendessen oder doch lieber eine warme, gekochte Mahlzeit? Was für unseren Körper abends am besten ist und was auf den Teller kommen sollte, erklärt eine Ernährungswissenschaftlerin.