So kommen Garten und Balkon durch den heißen Sommer

So solltet ihr eure Pflanzen entweder ganz früh am Morgen oder aber nach dem Sonnenuntergang wässern – und nicht in der größten Hitze. Das liegt daran, dass dann die Sonne einen beträchtlichen Teil des Wassers innerhalb kürzester Zeit verdunsten lässt. Er steht euren Pflanzen dann nicht mehr zur Verfügung.

Das Gießen eurer Pflanzen kann übrigens auch noch nach einem Sommergewitter nötig sein. Das liegt daran, dass dann innerhalb von kurzer Zeit sehr große Wassermengen fallen. Vor allem, wenn er vorher ausgetrocknet war, kann der Boden so viel Wasser gar nicht aufnehmen – und das kostbare Nass läuft weg. Also müsst ihr wieder nachhelfen.

Neben der hohen Verdunstung gibt es übrigens noch ein weiteres Problem beim Gießen mitten am Tag: Die Wassertropfen können das Sonnenlicht wie ein Brennglas bündeln – und damit für Verbrennungen etwa an Blättern sorgen . Grundsätzlich gilt: Es ist besser, die Pflanzen seltener, dafür aber durchdringend zu gießen .

Die perfekte Zeit zum Gießen ist laut Experten aktuell so in etwa vier Uhr nachts. Da will natürlich niemand aufstehen. In diesem Fall kann aber vielleicht ein Bewässerungscomputer helfen. Sich ein solches System anzuschaffen und zu installieren, ist natürlich aufwändig und teuer. Aber es lohnt sich – und im Idealfall spart man damit Wasser.