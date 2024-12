Auf diesen Frequenzen empfängst du MDR JUMP

In einigen kleineren Kabelnetzen können möglicherweise Radioprogramme noch über Kabel-UKW gehört werden. In Mitteldeutschland müssen dann MDR KULTUR sowie MDR JUMP und, wenn terrestrisch verfügbar, auch MDR AKTUELL und MDR SPUTNIK angeboten werden. Zum Kabel-UKW-Angebot müssen auch gehören: In Sachsen-Anhalt MDR SACHSEN-ANHALT - Das Radio wie wir, in Sachsen MDR SACHSEN - Das Sachsenradio sowie in Thüringen MDR THÜRINGEN - Das Radio - jeweils in der für die Region vorgesehenen Regionalisierung. Es ist davon auszugehen, dass über kurz oder lang in allen Kabelnetzen Kabel-UKW abgeschaltet wird und damit die letzten analogen Kabelsignale. Empfangsalternativen für MDR JUMP und andere MDR-Hörfunkprogramme sind prinzipiell: