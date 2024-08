Silbermond auf "AUF AUF"-Sommertour

Wegen der hohen Nachfrage und der großartigen Resonanz geht die Band auch in diesem Jahr wieder auf Sommertour. Ende August 2024 kehren Steff, Thomas, Johannes und Nowi wieder nach Dresden zurück.

Im MDR JUMP-Interview hat Frontfrau Stefanie Kloß erzählt, was Konzerte alles bewirken können.

Konzerte können verbinden und Erinnerungen schaffen, die einen auch in schwierigen Zeiten tragen können.

Das Tourmotto haben Silbermond nicht ohne Grund gewählt. Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. "Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen", erklärt die Frontfrau und fährt fort: "Der Sommer 2023 hat uns so unglaublich viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammen zu kommen, in echt bei- und miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen. Darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten!"