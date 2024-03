MDR JUMP Osterfeuer: Vote jetzt für deine Stadt!

Die Ostereier sind schon bepinselt, Getränke kalt gestellt und wir haben richtig Bock mit dir zu feiern! Du kannst dich auf erstklassige Musik und eine fette Show freuen. Das Line-Up für dein MDR JUMP Osterfeuer 2024 wächst von Tag zu Tag. Hier erfährst du, wer bisher am Start ist.

Auf diese Acts kannst du dich freuen

Gestört aber GeiL Bildrechte: Gestört aber GeiL/Press

Mit Gestört aber GeiL können wir gleich den ersten Act der Extraklasse ankündigen! Das Duo besteht aus Nico Wendel und Oliver Helmert, beide sind Kinder des Ostens. Heute sind sie international erfolgreich unterwegs und begeistern mit Hits wie "Stranger In The Night" oder "Unter meiner Haut" Pop- und EDM-Fans in ganz Europa. Für ihre Eigenproduktionen regnet es regelmäßig Edelmetall, die Coverversionen für internationale Super-Acts werden euphorisch gefeiert. Basis der melodischen Discostampfer ist die gemeinsame Liebe zu deutschsprachigen Pop-Hooks, die auf ein housiges Grundgerüst gegossen werden.



Ihr erstes Ausrufezeichen setzten die Jungs aus Sangerhausen und Querfurt beim Sputnik Springbreak 2012. Regelmäßige Disco-Gigs und weitere Festivalauftritte, etwa beim SonneMondSterne, erweitern die Fanbase von Gestört aber GeiL in den folgenden Jahren kontinuierlich. Auf der Bühne erwartet dich der unverkennbare Signature-Sound und damit eine fette Party mit Tanzgarantie!

Riku Rajamaa Bildrechte: IMAGO / Future Image / U. Stamm

Riku Rajamaa lässt die Gitarrensaiten vibrieren und zaubert Melodien, die unter die Haut gehen. Bekannt wurde er als Leadgitarrist von Sunrise Avenue, die uns mit "Fairytale Gone Bad" den Ohrwurm des Jahrzehnts bescherten. Seine Solokarriere begann 2021 mit der Debütsingle "Painless Love".



Der Multi-Instrumentalist hat in Finnland nicht nur Musik studiert, er lebt und atmet sie auch. Riku bezeichnet sich selbst als Gitarren-Nerd - und das hört man seinen Songs an. Seine Musik ist facettenreich, gefühlvoll, mal melancholisch, mal tiefgründig, immer charmant. Wenn Riku die Bühne betritt, schafft er eine intime Atmosphäre, die er gerne mit seinem Publikum teilt.

Loi Bildrechte: Philipp Gladsome

Die junge Sängerin aus Mannheim hatte ihren großen Durchbruch im Jahr 2022. Ihre Single "Gold" erreichte Platz 35 in den deutschen Single-Charts. Ihre Debütsingle "I Follow" war der Titelsong zum Kinofilm "Ostwind – Der große Orkan". Bei TikTok folgen ihr mehr als eine halbe Millionen Menschen. Dort teilt Sie eigene Songs, bezaubernde Cover, oder auch ihr Lieblingsrezept für Pancakes. Musikalisch ist die Künstlerin wandelbar. Mal singt Sie zu treibenden Beats tanzbare Uptempo-Hits. Sie kann aber auch ganz ruhig und sagt selbst von sich, dass schöne, starke Pop-Balladen ihre große Leidenschaft sind.

Right Said Fred Bildrechte: imago/PA Images

Das britische Pop-Duo ist (laut dem Songtext) zwar "too sexy" für Mailand oder Japan, aber nicht für das größte Osterfeuer des Ostens – zum Glück! Seit mittlerweile 35 Jahren sorgen die beiden Brüder Fred und Richard Fairbrass mit treibenden Klassikern wie "Don't Talk Just Kiss" oder "You’re My Mate" verlässlich für Partystimmung – oder natürlich mit ihrer Debütsingle "I'm Too Sexy", die nach wie vor ein Welthit ist. Mit dem Anfang der 90er Jahre veröffentlichten Song schrieben Right Said Fred direkt Musikgeschichte: Sie waren die ersten Briten seit den Beatles, deren Debütsingle drei Wochen in Folge an der Chartspitze in den USA rangierte.

Sogar die Pop-Ikonen Taylor Swift und Beyoncé haben schon Musik von Right Said Fred in ihren Songs gesamplet. Ähnlich unverkennbar wie das ewige Markenzeichen des Duos – ihre Glatzen und durchtrainierten Körper – sind die eingängigen Dancefloor-Rhythmen mit garantiertem Ohrwurm-Charakter. Damit werden Right Said Fred beim MDR JUMP Osterfeuer mit Sicherheit auch eure Tanzbeine zum Schwingen bringen.

Philipp Dittberner Bildrechte: IMAGO / Future Image

Seine erste Gitarre hat Philipp Dittberner von seiner Oma geschenkt bekommen als er zwölf war. Zehn Jahre später veröffentlichte der Singer-Songwriter aus Berlin seine ersten eigenen Songs, zunächst kostenfrei auf der Musikplattform SoundCloud. Dazwischen spielte er eine Zeit lang E-Gitarre in einer Metalband, was seiner Musik heute aber nicht mehr anzumerken ist. Sein Durchbruch gelang dem gelernten Physiotherapeuten Anfang 2015 mit seinem Superhit "Wolke 4", der ihn gemeinsam mit dem Musikproduzenten Marv direkt in die Top Ten der deutschen Singlecharts katapultierte. Im Herbst des gleichen Jahres brachte er sein Debütalbum raus und legte mit "Das ist dein Leben" und "In deiner kleinen Welt" die nächsten Hits nach.

So geerdet wie der Musiker selbst wirken auch seine Lieder. Sie erzählen immer gefühlvoll und meist mit einer Prise Melancholie von Zwischenmenschlichem und Alltäglichem, changieren zwischen Lebenslust und Herzschmerz. Pünktlich kurz vor dem MDR JUMP Osterfeuer veröffentlicht Philipp Dittberner mit "Alles ist ein Augenblick" sein drittes Studioalbum, von dem er an diesem magischen Abend ganz bestimmt den ein oder anderen neuen Song zum Besten geben wird. Aber auch seine altbekannten Hits wird er im Gepäck haben.

Anna Grey Bildrechte: Universal Music

Die Singer-Songwriterin, die mit bürgerlichem Namen Anna Pape heißt, entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die Musik und zur Schauspielerei. Schon im Kindergarten stand für sie fest, dass die große Bühne ihr Ding ist. Sie brachte sich das Gitarrespielen selbst bei, nahm Tanzunterricht und stand schon ab 2007 als Schauspielerin in verschiedenen Musicals auf der Bühne.

Einen Namen als Musikerin machte sie sich 2019, als sie die Musikshow "My Hit. Your Song" von ProSieben gewann. Zwei Jahre später brachte sie gemeinsam mit dem DJ-Duo VIZE ihre erste Single "Way Back Home" raus. Dafür legte sie ihre geliebte Gitarre beiseite und versucht sich im Electropop – ein Volltreffer. Es folgten weitere tanzbare Hits wie "Thank You" gemeinsam mit Gestört aber GeiL sowie ihre erste eigene Single "Bloodline". Auch wenn ihre Songs musikalisch auf dem Dancefloor zu Hause sind, drehen sich ihre tiefgründigen Texte meist um ernstere Themen wie psychische Gesundheit oder Trennungsschmerz. So auch in ihrer neuesten Nummer "Skin", die erst im Januar erschienen ist.

Iggi Kelly Bildrechte: imago images / Future Image

Der Nachname Kelly steht schon seit Jahrzehnten für musikalischen Erfolg. Das ist auch im Fall von Iggi Kelly nicht anders, der gewissermaßen zur neuen Generation der berühmten Familienband gehört. Schon 2017 schaffte er es bei der Castingshow "The Voice Kids" von ProSieben bis ins Halbfinale. Zwei Jahre später unterschrieb der Senkrechtstarter mit 16 Jahren seinen ersten Plattenvertrag und veröffentlichte seine Debütsingle "Why Him". Seitdem veröffentlicht er einen mitreißenden Song nach dem anderen, zuletzt seine gefühlsgeladene Pop-Ballade "Heard It All". Auch auf Instagram und TikTok ist der Singer-Songwriter überaus erfolgreich.

2024 wird für Iggy Kelly ohne Zweifel ein aufregendes Jahr. Nicht nur wegen seines Auftritts beim MDR JUMP Osterfeuer, sondern weil bald sein Debütalbum erscheint und seine erste Tour ansteht.

Silly Bildrechte: valiart management/Ugur Orhanoglu

Von der Cover-Band – damals noch unter dem Namen "Familie Silly" – zu einer der populärsten Rockgruppen der DDR: Silly schreibt Anfang der 80er Jahre wahrlich Musikgeschichte. Ihr Album "Februar" wurde regelrecht zum Soundtrack der Wendezeit. Mit Hits wie "Bataillon d'Amour" und "Mont Klamott" haben sie sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert und lassen dabei die Grenzen zwischen Rock und Pop verschmelzen.

1978 wurde die Band in Ostberlin gegründet. Noch im selben Jahr schließt sich die Tamara Danz als Frontfrau der Gruppe an und verlieh Silly den charismatischen Klang ihrer Stimme. Inzwischen tourt die Rockband seit mehr als 40 durch das Land und begeistert mit ihrer einzigartigen Mischung aus kraftvollen Gitarrenriffs und mitreißenden Melodien. Inzwischen allerdings nicht mehr mit Tamara Danz am Mikrophon, die in den 90er Jahren leider an Krebs verstarb, sondern mit Julia Neigel und Toni Krahl als Gesangs-Duo. Sie sind bekannt für ihre grandiosen Live-Auftritte, bei denen sie das Publikum mit ihrer Energie und Spielfreude mitreißen. Ihre Songs handeln von Liebe, Leidenschaft und dem Leben selbst – immer ehrlich, direkt und voller Emotionen.

Iggy Bildrechte: Sony Music/Thomas Deggen

Mit seiner ersten Single "Begging" gelang dem Singer-Songwriter Ignacio "Iggy" Uriarte, besser bekannt als Lions Head, im Sommer 2015 ein überraschender Erfolg. Die Veröffentlichung erreichte mehr als zwei Millionen Spotify-Streams, landete in den Top 60 der deutschen Airplaycharts und das Musikvideo wurde über eine Million Mal angesehen.

Seine Songs sind wie Momentaufnahmen des Lebens, in denen er große Lebensthemen in kleinen Anekdoten verpackt. Er glaubt daran, dass man seine Bestimmung nur findet, wenn man seinen eigenen Weg geht. Inspiriert von diesem Motto verließ der gebürtige New Yorker seine Heimatstadt und reiste durch Europa, mit Zwischenstopps in London, Madrid, Rom, Wien, Hamburg und München, bevor er schließlich in Berlin landete. Im MDR JUMP Interview mit Moderatorin Sissy Metschke verrät Iggy, dass ihm bevor er seine Heimat verließ, eine wichtige Entscheidung für seine weitere musikalische Karriere bevorstand – nämlich die, ob er nach LA geht und dort Musik für Werbung produziert oder nach Deutschland fliegt und hier Popmusik macht. Eine leicht gefällte Entscheidung, da er wusste, dass er viel lieber Popsongs schreibt. Und durch sie lässt Iggy seine Gefühle und Gedanken sprechen - authentisch und ehrlich.

Laith Al-Deen Bildrechte: imago images/Future Image

Der Multiinstrumentalist Laith Al-Deen prägt schon lange die deutsche Pop-Szene. Seine ersten musikalischen Schritte machte er an der Orgel seiner Eltern – bis er das Instrument nicht mehr cool genug fand, wie er sagt. Wenig später begann er deshalb, Gitarre und Schlagzeug zu spielen. Mit 17 gründete er seine erste eigene Band. Der Durchbruch gelang ihm dann kurz nach der Jahrtausendwende mit seiner Debütsingle "Bilder von dir". Seitdem sorgt Laith Al-Deen mit einfühlsamen Texten über das Leben in all seinen Facetten und natürlich seiner souligen Stimme zuverlässig für Gänsehaut.

Im Frühjahr dieses Jahres erscheint sein lang erwartetes elftes Studioalbum, das "Dein Begleiter" heißen wird. Bevor Laith Al-Deen damit ab Anfang April auf Tour geht, wird er beim MDR JUMP Osterfeuer auf der großen Bühne stehen – eine Art Tourauftakt sozusagen. Einen vielversprechenden Vorgeschmack darauf geben schon jetzt die beiden Singleauskopplungen "Alles Anders" und "Dein Begleiter", die er Ende Februar veröffentlicht hat.

Dario Rodriguez

Seit mehr als zehn Jahren steht Dario Rodriguez nun schon hintern den Turntables und hat sich als DJ und Produzent einen festen Namen in der deutschen Dance-Musikszene gemacht. Schon im Alter von 20 Jahren begann er als Resident-DJ im Prime Club in Bielefeld aufzulegen.

Der musikalische Durchbruch gelang ihm 2014 mit einem Remix zu "Daylight" vom dänischen DJ Kid Massive und dem schwedischen Produzenten WeSmile, der es in die Sets von Alesso, Axwell, Sebastian Ingrosso und die Herzen vieler Fans schaffte. Während Dario Rodriguez in den Folgejahren erstmals auf den großen Festivals dieser Welt wie dem Tomorrowland, Coachella oder dem Ultra Music Festival auftrat, wurden seine Hits auf den Bühnen weltweit gespielt. Es folgten weitere Kollaborationen und Remixe mit namhaften Künstlern wie Fedde Le Grand, VIZE, KIDDO und ein Remix für "Chain My Heart" von Topic x Bebe Rexha.

Welche Künstler noch beim Osterfeuer dabei sein werden

Du darfst dich neben Luana feat. Haller auch auf den Deutschrocker Maschine freuen. Und wir versprechen, nicht nur das Osterfeuer wird euch einheizen, in diesem Jahr garantieren auch die Freaks on Fire aus Leipzig feurige Action. Last but not least sorgen die Schweizer Esteriore Brothers für ordentlich Partystimmung. Die vier Brüder aus der Schweiz mit dem Faible für Italo-Pop sind mit ihren viralen TikTok-Videos über Nacht berühmt geworden und begeistern Millionen Menschen im Internet mit ihren Neuinterpretationen von italienischen Klassikern.

Die wichtigsten Fragen und Antworten