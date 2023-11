OHNE FILTER – Pollmer fragt nach... Liebe

Kann Liebe bedingungslos sein? Was bedeutet sie überhaupt? Wieviel Liebe steckt im Fußballclub Schweina-Gumpelstadt oder im FC Rot-Weiß Erfurt? Die Liebe zum Fußball scheint hier Paare, Eltern und ihre Kinder aber auch verschiedene Kulturen zusammen zu bringen.



Liebe kann aber auch anstrengend sein. Sie macht Arbeit. Schafft sowohl Krisen und hilft dabei, sie zu überwinden. Die Liebe zur Heimat, die erst aus der Ferne erkannt wird und die Liebe zur Ferne, die in der Heimat besonders stark ist. Wie viele Gesichter und Geschichten Liebe hat, das will Cornelius Pollmer herausfinden.