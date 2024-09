Greiner Wahnsinn: Ist Homeoffice eine Faulenzer-Oase?

Jonas Greiner – 2,07 Meter frecher Witz Jonas Greiner – 2,07 Meter frecher Witz

Wer Lauscha in Thüringen kennt, der kennt wahrscheinlich auch einen Greiner. Denn der Name ist dort alles andere als selten. Um in seiner Heimat doch hervorzustechen, ist Jonas Greiner besonders groß und besonders witzig geworden. Seine satirische Gesellschaftskritik teilt er jeden Mittwoch mit uns auf dem MDR JUMP Instagram-Kanal. Egal ob Ärztemangel, Digitalisierung in Schulen oder Harzer Käse. „Greiner Wahnsinn“ herrscht ja eigentlich gerade überall.