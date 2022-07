Brauchen wir in Zukunft noch Schulnoten?

Schulnoten schaffen Vergleichbarkeit. Schulnoten geben Eltern Anhaltspunkte, wo ihr Kind steht. Aber Schulnoten können auch ungerecht sein und sagen nicht viel über die tatsächlichen Fähigkeiten der Kinder aus. Schafft die Noten ab, fordert Buchautor und Bildungsexperte Christian Füller im Interview mit MDR JUMP:

Ich wäre dafür, die so bald als möglich abzuschaffen, weil Noten sind genau das nicht, was sie vorgeben zu sein: präzise und gerecht. Wenn man behauptet, dass Noten genau das abbilden, was ein Schüler kann, dann täuscht man sich da leider.

Doch sind Zensuren tief in unserem Bewusstsein verankert. Der ganze Aufbau des Schulsystems hängt ja an Noten, so Füller. Auch wenn es um Ausbildung und Studium geht, sind Zensuren im Moment nicht wegzudenken.

Was ist die Alternative zu Schulnoten?

Es gibt Schulen, die ohne Zensuren auskommen. Verbreitet ist das in vielen Grundschulen, in der ersten Klasse, manchmal bis zur dritten Klasse. Aber auch darüber hinaus ist Schule ohne Noten möglich. So gibt es u.a. in Sachsen zwei staatliche Gesamtschulen (Klassen 1 bis 10), mit Modellen ohne Zensuren: die Nachbarschaftsschule in Leipzig. Dort werden die Schüler erst ab der 7. Klasse zensiert. Und das Chemnitzer Schulmodell vergibt Noten erst ab Klasse acht. Abgeschaut haben sich die Schulen das möglicherweise in Schweden. Auch dort gibt es erst ab der 8. Klasse Zensuren.

In den oben erwähnten Schulen werden die Kinder schriftlich bewertet. Das heißt die Lehrer schreiben halbjährlich einen ausführlichen Bericht über den Leistungsstand der Kinder. Auch in etlichen Privat-, Waldorf- oder Montessorischulen wird das so gehandhabt.

Noten sind kein entscheidendes Kriterium mehr

Bildungsexperte Füller würde sich wünschen, dass es schon bald keine Zensuren mehr gibt. Nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht mehr gebraucht werden:

Aus der Industrie kommt ein unglaublich großer Druck, wenn sie nämlich Bewerber mit sehr schlechte Noten haben: Hauptschüler oder auch Realschüler, die aus der Schule gefallen sind. Dann können sie nicht auf deren Noten bauen. Deswegen setzt die Industrie ganz stark auf so genannte Assessment-Center. Die wollen einfach wissen, was der Bewerber alles kann. Die gucken nicht aufs Notenblatt.

Das bestätigt auch Susan Suchfort im MDR JUMP-Interview. Sie ist Leiterin der Ausbildung beim Milchproduzenten Sachsenmilch in Leppersdorf bei Dresden:

Wir legen Wert auf den Gesamteindruck, heißt: Wer mit seinem Zeugnis nicht glänzen kann, dafür aber gute Bewertungen aus Praktikumszeiten mitbringt, hat definitiv unsere Aufmerksamkeit… Und mal ehrlich: Was bringt uns ein Einserschüler, der zwei linke Hände hat?

Ganz oben auf der Wunschliste für perfekte Bewerber stehen außerdem soziale Kompetenz und Motivation, so Suchfort weiter. Die Noten komplett abzuschaffen – soweit würde sie allerdings nicht gehen:

Also für uns geben die Noten schon einen groben Überblick über die Leistungen in der Schule und wie soll man ohne Noten messen können, dass das Schul- oder Ausbildungsziel überhaupt erreicht werden kann.

Klar ist aber: Noten können nicht den Menschen im Gesamtbild bewerten. Sie verraten nur einen ganz kleinen Teil, sagt Personalerin Suchfort. Bei Facebook wird diese Meinung geteilt, unter anderem von Yannick:

Noten sind im Zusammenhang mit unserem Schulsystem absolut veraltet. Da jeder Mensch individuell ist, sind die Interessen ebenfalls komplett verschieden. So gibt es Kinder die z.B. perfekt Mathe und Physik können, aber sich nicht für Musik, Kunst und Co. interessieren und dort schlechte Noten haben. Man muss nicht unbedingt gut in der Schule sein, es ist wichtiger gut im Leben zu sein.

In der Schule von Christines Kindern in der Lausitz gibt es erst spät Zensuren und das findet sie gut:

Noten gibt es bei uns erst ab der 9. Klasse. Ich finde die verbale Bewertung einfach besser. Dort werden Stärken und Schwächen je Fach benannt und das ist allemal besser als eine Zahl. Unter den Testaten stehen die erreichten und erzielbaren Punkte und da kann man selbst einschätzen, wo das Kind steht.

Einige Kommentatoren haben aber auch eine ganz andere Meinung. Martin schreibt:

(…) Noten sind elementar wichtig: um Leistung zu belohnen, Arbeitgebern einen Eindruck zu verschaffen, Faulheit zu bestrafen (für sie müssen später andere mehr anpacken), Stärken und Schwächen in der schulischen Bildung zu erkennen. Das Leben ist kein Ponyhof und wird es auch nie werden. Je früher das Kinder realisieren, umso besser können sie sich darauf einstellen.

