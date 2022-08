"YouNotUs" veröffentlicht neue Single: So machen sie die 90er wieder modern

Sich Songs aus den späten 90ern und frühen 2000ern zu widmen und Samples davon in neue Singles einfließen zu lassen, hat sich schon längst als Trend durchgesetzt. Und so haben es auch die beiden Jungs von YouNotUs mit dem 90er Sommerhit "Samba de Janeiro" von Bellini gemacht. Was Tobias der 25 Jahre alte Song bedeutet, hat er Musikredakteur Felix Heklau im MDR JUMP-Interview verraten: