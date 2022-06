Neue Staffel „7 vs. Wild“ - das erwartet die Zuschauer

Hauptinhalt

Sieben Personen, sieben Tage, sieben Spots- aber wo? Outdoor- Experte und You Tuber Fritz Meinecke hat jetzt verraten, was in der neuen Staffel der Online-Abenteuerserie „7 vs. Wild“ auf die Teilnehmer wartet.