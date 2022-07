Betrug über WhatsApp: Kriminelle geben sich als Sohn oder Tochter aus

Einfach schnell schreiben statt lange telefonieren: In vielen Familien werden alle wichtigen Informationen zwischen Eltern und Kindern schnell über WhatsApp und andere Messengerdienste ausgetauscht. Das nutzen zunehmend häufiger auch Betrüger aus. Sie geben sich in einer WhatsApp als Sohn oder Tochter aus und bitten irgendwann um Geld.

Die Betrugsmasche mit dem defekten Handy und den Geldproblemen ist nicht ganz neu. Schon im letzten Jahr warnten Polizei und Verbraucherzentralen . Trotzdem sind die Kriminelle mit dieser Masche offenbar immer noch erfolgreich. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA) meldete allein für die ersten drei Monate in diesem Jahr 200 Fälle , in denen so über WhatsApp und andere Messengerdienste Geld erbeutet wurde. Das waren Summen zwischen 700 und 5.000 Euro. Das LKA geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Betrugsmasche ist möglicherweise auch so erfolgreich, weil die Kriminellen scheinbar sehr gezielt vorgehen. Sie verschicken nicht wahllos WhatsApp-Nachrichten, sondern wenden sich wie im Fall von MDR JUMP-Hörer Uwe gezielt an Eltern. Woher die Betrüger die Telefonnummern haben, ist aber noch nicht ganz geklärt. Das Online-Magazin NETZWELT weist darauf hin, dass die entsprechenden Daten im Darknet gekauft werden können. Sie stammten häufig aus Datenlecks bei Herstellern oder Internetanbietern. Über einen von NETZWELT bereitgestellten Link lässt sich überprüfen, ob die eigene Handynummer schon im Netz verkauft wurde.

Das ist laut Polizei der beste Weg, um die Betrugsversuche über WhatsApp und Co. abzuwehren. Wer unsicher ist, kann auch auf der „alten“ Nummer vor dem angeblichen Handydefekt nachfragen, ob alles in Ordnung ist und ob die Geschichte stimmt. Das hat MDR JUMP-Hörer Uwe nicht gemacht. Er wurde trotzdem noch rechtzeitig stutzig:

Angeblich war beim Leihhandy der Lautsprecher defekt. So wollten die Kriminellen offenbar abwenden, dass sie direkt angerufen werden und alles auffliegt. Uwe meldete sich noch in der Nacht beim Sicherheitsdienst seiner Bank.

So konnte die Überweisung noch rückgängig gemacht werden. Tatsächlich kommt es in solchen Fällen auf Schnelligkeit an. Selbst getätigte Überweisungen lassen sich anders als etwa Lastschriften nicht so einfach zurückholen. Darauf weist Finanztip hin. Wenn das Geld auf dem fremden Konto gutgeschrieben wurde, ist es zu spät. Die Betrüger überweisen das in der Regel schnell auf andere Konten weiter, warnt die Polizei. Der Verein „Sicher im Netz“ rät dazu, alle Fälle bei der Polizei anzuzeigen. Mögliche Beweise wie der Chatverlauf oder die Kontonummer der Betrüger sollten dafür per Screenshot gesichert werden.