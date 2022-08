Wetteraussichten für Mitteldeutschland: Auf Hitze folgt Regen

Dass sich das Wetter in dieser Woche deutlich wechselhafter zeigt, konnten wir bereits am Montag in Teilen von Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen. Doch mancherorts hielt die Freude über den Niederschlag nicht lang an. Denn zum Beispiel im Erzgebirge und in der Börde kam es zu Überschwemmungen und Hagel. Wie sich das Wetter in den kommenden Tagen bei uns entwickelt, weiß der Deutsche Wetterdienst.