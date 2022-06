Sollten wir jetzt schon anfangen Weihnachtsgeschenke zu kaufen?

Das Jahr ist schon gut zur Hälfte rum. Manch einer fängt vielleicht sogar schon an, über Weihnachtsgeschenke nachzudenken - immerhin ist Weihnachten schon in sechs Monaten. Warum wir alle in diesem Jahr ein bisschen früher darüber nachdenken sollten, was wir unseren Liebsten schenken wollen, hat uns Andreas Mellinghoff, Experte für Lieferketten und Logistik bei der Unternehmensberatung Inverto, im MDR JUMP Interview erklärt.