Ein eigener Brunnen – wann er sich für dich lohnt

Das ist wirklich wichtig: Wer über einen Brunnen nachdenkt, muss zumindest bei der zuständigen Wasserbehörde nachfragen. Wer das ist, darüber geben deine Stadt oder Gemeinde Auskunft. Wenn man selber bohren will, muss man einen entsprechenden Antrag ausfüllen, in dem es unter anderem um die Bohrtiefe und die geplante Wasserentnahme geht. Wie viele Kubikmeter will man also pro Tag oder aufs Jahr gerechnet abpumpen. Wer sich den Aufwand sparen will, der kann die Anmeldung für 50 bis 100 Euro auch von der Brunnenbohrfirma erledigen lassen. Die kennt Ansprechpartner und Ablauf.