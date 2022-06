Nur kurze Regenpause: Waldbrandgefahr in Mitteldeutschland nicht gebannt

Die kräftigen Regenfälle am Montagmorgen halfen im Kampf gegen die Flammen: Über mehrere Tage hatten bis zu 1.400 Feuerwehrleute versucht, die Flammen auf zwei großen Flächen nahe den Autobahnen A9 und A10 zu löschen. Die hatten sich bei wechselnden Winden ausgebreitet. Die Brände waren sogar noch in Dresden zu riechen. Auch mit Munition belastete Flächen brannten und es gab mehrere Detonationen. In Sachsen musste die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk in der Oberlausitz gleich mehrere Waldbrände löschen. Auch in der Nähe von Torgau brannte der Wald.

Glutnester im Waldboden

In Sachsen hatten waren die Feuer schon am Sonntagabend unter Kontrolle. In Brandenburg dagegen dauerten die Einsätze länger. In den Wäldern bei Beelitz und Treuenbrietzen sind auch nach den kräftigen Regenfällen am Montag immer noch fast vierhundert Feuerwehrleute im Einsatz und bekämpfen Glutnester im Boden. Landrat Marko Köhler (SPD) sagte am Dienstag im rbb24-Inforadio:

Die Mischung aus Temperatur und auffrischendem Wind, der die Feuchtigkeit wieder aus dem Gebiet zieht, birgt natürlich ein Risiko. Von daher werden wir noch einmal massiv, auch aus der Luft, die Flächen mit Wasser versehen.

Immerhin konnten mehrere hundert Menschen in ihre Häuser zurückkehren, die wegen der Flammen evakuiert werden mussten. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Waldbrandgefahr ist nicht gebannt

Die kräftigen Regenfälle am Montag sorgten nur für eine kurze Entlastung. Schon am Mittwoch können laut dem MDR-Wetterstudio die Temperaturen schon wieder auf über 30 Grad steigen. Damit nimmt auch das Risiko für Brände in Wäldern, an Böschungen oder auf Feldern wieder stark zu. Ein Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst sagte:

Wir müssen schauen, wo ausreichend Niederschlag gefallen ist und ob die oberen Bodenschichten gesättigt wurden. Donnerstag sehen wir schon wieder eine mittlere Gefahr im gesamten Land.

Für die kommenden Tage zeigt der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes für einige Gebiete im Norden von Sachsen-Anhalt und auch Sachsens die höchste Waldbrandstufe 5 an. Für große Gebiete der beiden Bundesländer und kleinere Teile von Thüringen wird am Donnerstag die Waldbrandstufe 4 vorhergesagt.

Können Scherben im Wald wirklich Brände auslösen?