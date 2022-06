Überraschung in Düsseldorf: Die Toten Hosen und Die Ärzte gemeinsam auf der Bühne

Das Licht ging wieder an und plötzlich kamen die Ärzte auf die Bühne. Riesenjubel brach aus, denn mit dieser Überraschung hatten die insgesamt 42 000 Fans am Samstagabend in der Merkur Spiel-Arena nicht gerechnet. Erst spielten Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez die zwei Hosen-Songs "Armee der Verlierer" und "Jürgen Englers Party" allein. Als sie anschließend ihren eigenen Song "Schrei nach Liebe" zum Besten gaben, stürmten dann auch die Düsseldorfer Rocker wieder die Bühne. Bela B richtete sich im Anschluss mit den Worten "Happy Birthday, Alte Lieblingsfeinde" an die Hosen und ließ die Gelegenheit nicht aus, mit einem Augenzwinkern über den angeblichen Zwist, der früher für Gesprächsstoff sorgte, zwischen beiden Bands zu witzeln. Nachdem sie als krönenden Abschluss gemeinsam den Ramones-Hit "Blitzkrieg Bop" darboten, lagen sich Campino und Bela B in den Armen. Die letzten Worte richteten die beiden an die Fans: