Vier-Tage-Schulwoche in Sachsen-Anhalt soll kommen

Es ist zunächst kein Muss, nur eine Option: Ab dem neuen Schuljahr können Schulen in Sachsen-Anhalt ab der fünften Klasse ihre Schüler nur noch vier Tage pro Woche unterrichten. Am fünften Tag sollen die Schüler dann entweder in einem Praktikum beschäftigt werden oder Online-Unterricht erhalten. Was erstmal gut und nach einer entspannten Schulwoche klingt, wird von Lehrern und der Opposition im Landtag scharf kritisiert, etwa als versteckter Unterrichtsausfall wegen des Lehrermangels. Bildungsministerin Eva Feußner von der CDU wiederspricht dem in einem Bericht des Magazins Spiegel entschieden: