Gorgosaurus-Skelett wird versteigert

Alle bisher gefunden Fossilien des Gorgosaurus, wurden in Kanada gefunden und sind Teil öffentlicher Ausstellungen. Die 2018 gefundenen Überreste des Sauriers, der nun zur Versteigerung freigegeben wurde, stammen aus dem US-Bundesstaat Montana. Bei der Versteigerung am 28. Juli in New York soll es dann in Privatbesitz übergehen. Erst im Mai wurde ein Skelett der Dinosaurier-Art Deinonychus antirrhopus für rund 12 Millionen Dollar versteigert. Viele Experten stehen der Versteigerung von wissenschaftlichen Skeletten kritisch gegenüber.