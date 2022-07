Sommerurlaub: So macht ihr eurer Auto startklar

Bevor in den Urlaub gestartet wird, sollten einige Dinge am Auto überprüft werden. Dazu gehört der Reifendruck, der der Beladung angepasst werden sollte. Auch das Profil der Reifen sollte auf Beschädigungen untersucht werden. Außerdem ist ein Check des Ölstandes wichtig. Zu wenig Motoröl kann nämlich den Motor beschädigen - das wäre besonders im Urlaub ärgerlich. Hitze kann der Autobatterie zusetzen. Sie sollte deshalb nicht nur vor dem Urlaub, sondern auch so regelmäßig in einer Werkstatt kontrolliert werden. Wichtig vor einem Trip ist auch die Kontrolle der Lichter - ob alle Lampen funktionieren, lässt sich zu Hause ganz einfach überprüfen. Auch sollten Bremsen, Scheibenwischer und die Klimaanlage überprüft und die Waschflüssigkeit aufgefüllt werden.