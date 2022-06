Tokio Hotel: Bandkollege Georg kritisiert Bills Alkoholkonsum

Gleich im Einstieg der neuen Podcast-Folge erzählt Bill über die Konversationen mit dem Bassisten über seinen regelmäßigen Alkoholkonsum: "Georg findet das gar nicht gut. Der hat jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit mir gesprochen. Und er hat gesagt, es wird ihm langsam too much und er möchte sich davon distanzieren." Weder für seine Karriere noch im Privaten sei der Bassist davon angetan, dass Bill dieses Image nun hinterher hänge. Bill hingegen rechtfertigt sich und findet die Kritik übertrieben: "Ich hebe mir das ja immer für den Podcast auf. Es ist ein Special-Tag und dann trinke ich mal ein Tröpfchen hier im Podcast, aber ansonsten arbeite ich mir doch den Arsch ab." Das sieht Bruder Tom auch so. Neben ihm sei Bill der, der am härtesten arbeite.