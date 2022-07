Teuer, aber auch gut? SUV-Pedelecs im Test.

Die meisten Elektrofahrräder sind Pedelecs. Das steht für Pedal Electric Cycle. Die unterstützen den Fahrer nur dann, wenn er auch selber in die Pedale tritt und bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde mit maximal 250 Watt. Nur dann gelten Elektrofahrräder auch noch als Fahrräder und müssen nicht zugelassen werden. Pedelecs 45 oder auch S-Pedelecs unterstützen den Fahrer mit 500 Watt und mehr bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Dafür braucht man, wie beim Moped, eine Betriebserlaubnis, eine Versicherung und den Mopedführerschein . Mittlerweile gibt es Pedelecs in nahezu allen Radvarianten, ob als Citybike, Rennrad oder Mountainbike und immer öfter als sogenannte Allroad-, Crossover-, oder SUV-Bikes. Und solche hat die Stiftung Warentest aktuell überprüft.

Durch ihr hohes Eigengewicht kommen Pedelecs bei der Gesamtbelastung schnell an ihre Grenzen. Wer also große Touren mit Gepäck plant, sollte auf das zulässige Gesamtgewicht und einen Akku mit großer Reichweite achten. Einige Hersteller bieten für das gleiche Rad unterschiedlich starke Akkus an. So kann man entsprechend seiner Bedürfnisse aussuchen. Wer regelmäßig 40 Kilometer fahren will, nimmt lieber einen Akku mit 100 Kilometern Reichweite. Den müsste man nur aller zwei Tage laden. Das schont die Kapazität des Akkus.