Supermond am Mittwochabend: Darum erscheint dieser Vollmond so riesig

Das ist jedes Mal ein Hingucker am Nachthimmel: Weil der Mond am 13. Juli der Erde besonders nahekommt und gleichzeitig Vollmond ist, erscheint der Erdbegleiter als Supermond. Der wirkt besonders groß und hell direkt nach dem Aufgang und kurz vor dem Untergang.

Die Sonne geht am Mittwochabend je nach Region zwischen 21.15 und 21.30 Uhr unter. Ab etwa 22 Uhr können Sternengucker den hellen Vollmond im Südosten sehen. Die müssen den Kopf auch nicht allzu weit in den Nacken legen. Der Mond bewegt sich einer relativ flachen Bahn über den Horizont. Das Wetter spielt wahrscheinlich auch mit. Laut dem MDR-Wetterstudio wird die Nacht nach dem heißen Mittwoch überwiegend freundlich. Erste Wolken aus Norddeutschland erreichen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wahrscheinlich erst am Donnerstag. Das Spektaktel lässt sich in der thüringischen Rhön besonders gut beobachten. In der Region stört besonders wenig künstliches Licht den Blick auf den Nachthimmel.

Der Mond bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Erde und ist damit mal weiter weg und mal näher dran an unserem Planeten. Beim Supermond am Mittwoch ist der Himmelskörper unserem Planeten sehr nahe. Das wird auch als Perigäum bezeichnet. Beim Mondaufgang gegen 22.00 Uhr sind es laut der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland „nur noch“ rund 357.000 Kilometer. Der Vorsitzende Sven Melchert sagte der Nachrichtenagentur dpa:

Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr.

Im Schnitt ist der Mond rund 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Weil der Mond uns am Mittwoch etwas näher ist, ist seine am Nachthimmel sichtbare Scheibe dann tatsächlich auch ein kleines bisschen größer als sonst. Den Unterschied zu einem „normalen“ Vollmond würden Sterneninteressierte allerdings nur sehen, wenn beide Monde direkt nebeneinander stehen könnten. Doch am Sommerhimmel wirkt der Mond vor allem beim Aufgang riesengroß. Grund ist die so genannte Mondtäuschung, die hier anschaulich erklärt wird.