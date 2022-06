Kann moderater Bierkonsum wirklich das Krebs- und Demenzrisiko verringern?

Sommer, Sonne und dazu noch ein kaltes, frisches Bier - das gehört einfach zusammen. Und nun haben britische Studienergebnisse auch noch ergeben, dass sich Bier trinken positiv auf unsere körperliche Gesundheit auswirken kann. Die Zauberformel dabei heißt "in Maßen".

Solange es bei einem Glas täglich für Frauen und maximal bei zwei für Männer bleibe, sei Bierkonsum gesund. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende des London Medical Laboratory. Die Expertinnen und Experten des britischen Testlabors fanden heraus, dass der moderate Verzehr des Gerstensaftes das Risiko an Krankheiten wie Demenz oder Krebs zu erkranken, reduzieren kann. In einem Beitrag für das Online-Wissenschaftsforum " Psychreg " äußerte sich der leitende Testexperte des London Medical Laboratory Dr. Quinton Fivelman, über weitere positive Auswirkungen des maßvollen Genusses von Bier.

Laut einer Studie von 2016 könnte also der maßvolle Biergenuss bei gesunden Erwachsenen im Gegensatz zu Menschen, die abstinent sind oder stark trinken, eine erhöhte Lebenserwartung bedeuten. Gerade die Chance, am Herzmuskel zu erkranken, sei deutlich verringert. Grund dafür könnten zwei Komponenten, die in Bier enthalten sind, sein: der Alkohol und der natürliche Pflanzenstoff Polyphenol. Diese würden sich antioxidativ und entzündungshemmend auf die Gefäße auswirken.