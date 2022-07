Partnerschaft: So vermeidest du Streit im Urlaub

Eigentlich bricht ja jetzt die schönste Zeit des Jahres an: Sommerferien, Urlaub, Zeit für den Partner und die Familie. Doch ausgerechnet jetzt kracht es bei vielen. Manchmal sogar so heftig, dass man sich trennt. Warum der Urlaub für manche Beziehung ein Stresstest ist, erklärt Paartherapeut Eric Hegmann im MDR JUMP-Interview:

Ob man den Weg nicht weiß, die Karte nicht lesen kann, das Hotel nicht findet – all das macht uns in fremder Umgebung hilflos und jeder hat eine andere Strategie, mit dieser Hilflosigkeit umzugehen, so der Experte. Hinzu kommt, dass sich Paare riesig auf die gemeinsame Urlaubszeit freuen und es sich besonders schön machen wollen:

Ein großer und wichtiger Punkt ist auch die Erwartungshaltung. Dadurch (…) ist natürlich die Fallhöhe der Enttäuschung auch ganz besonders groß. Also wenn es da nicht klappt und man es als doch nicht so schön erlebt, wie man erhofft hat, dann wird möglicherweise gleich die ganze Beziehung infrage gestellt.

Man wartet und spart auf zwei, drei Wochen im Jahr und die müssen einfach perfekt sein. Und an diesem Anspruch der Perfektion scheitern viele Paare. Denn auch ein Urlaub bedeutet Stress. Ein Urlaub mit Kindern bedeutet, ich muss mich um diese Kinder kümmern und habe nicht so viel Zeit für meine Partnerin oder meinen Partner, wie ich mir das vorgestellt habe, so Hegmann weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt in Sachen Erwartungshaltung ist Intimität: