ARD-Mediathek, Netflix und Co.: Diese Serien- und Filmhighlights erwarten euch im September

Höllgrund (Ab 16. September)

Tatort: Schwarzwald! In einem kleinen Dörfchen kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Gegen den Willen der restlichen Anwohner macht sich die Dorfpolizistin Tanja auf die Suche und findet schnell heraus, dass der junge Landarzt Fabian in alle diese Todesfälle verwickelt ist. Gerade der Landarzt, der normalerweise immer der Held ist. In "Höllgrund" werden die Klischees über Landärzte entlarvt und dekonstruiert - was hat Fabian mit all diesen Verbrechen zu tun?

