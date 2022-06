Das Kate Bush-Phänomen: Wenn Oldies wieder zu Chartstürmern werden

Die 80er Single "Should I Stay Or Should I Go" von der britischen Punkrockband The Clash schaffte es seinerzeit nur in die Top 20 der britischen Charts. Doch später wurde das Lied zum großen Hit und erreichte als einzige Single der Band Platz 1 der Charts in Großbritannien – allerdings erst ein knappes Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Ein Jeans-Hersteller kaufte 1991 den Song für einen Werbespot ein und machte das Lied der Punkrockband, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr als solche existierte, richtig groß.