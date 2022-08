Stiftung Warentest: Schadstoffe in Hundespielzeugen entdeckt

Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe 15 verschiedene Spielzeuge für Hunde auf Schadstoffe getestet. Untersucht wurde dabei auf Weichmacher, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Nitrosamide und nitrosierbare Stoffe und Chlorparaffine. Vier der getesteten Produkte schnitten im Test mit der Note "mangelhaft" ab, da krebserregende Stoffe nachgewiesen werden konnten.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Schadstoffgrenze für Hundespielzeuge gibt es nicht. Da allerdings viele Spielzeuge denen von Kindern ähneln und auch Menschen mit ihnen in Kontakt kommen, nutzte die Stiftung Warentest in ihrer Untersuchung den Grenzwert an Schadstoffen für Kinder unter drei Jahren.