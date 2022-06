Netflix macht es offiziell: Beliebte Serie „Squid Game“ bekommt zweite Staffel

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen hoch verschuldete Menschen, die einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage angeboten bekommen. Sie haben die Möglichkeit ein hohes Preisgeld zu gewinnen und müssen dafür in scheinbar harmlosen Kinderspielen, wie Tauziehen, gegeneinander antreten. Wer verliert, scheidet nicht nur aus, sondern wird auf brutale Weise umgebracht.

Aufgrund dieser Brutalität hatte die Serie für einige Diskussionen gesorgt – sogar das Thüringer Bildungsministerium warnte davor, dass Kinder die Inhalte aus „Squid Game“ nachspielen könnten. Die Beliebtheit der Serie hatte sich nämlich auch auf vielen Schulhöfen widergespiegelt. Dabei kam es laut Medienberichten in einigen Bundesländern sogar dazu, dass sich Kinder gegenseitig schlugen, bespuckten oder demütigten.

Als die Serie im Herbst 2021 ausgestrahlt wurde, konnte Netflix ein großes Umsatzplus verzeichnen. Sie ist die erfolgreichste Serie in der Geschichte des Konzerns und soll von 142 Millionen Haushalten weltweit gesehen worden sein. Dennoch musste Netflix zuletzt zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns einen Rückgang der Kundenzahlen verzeichnen. Der Streamingdienst kann einen weiteren Erfolg aktuell also gut gebrauchen.