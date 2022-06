Preisgeld in Millionenhöhe: Serienerfolg "Squid-Game" wird zur Reality-Show

Wie in der Serie sollen 456 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit dabei sein und in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. "Squid Game: The Challenge" soll auch auf Netflix erscheinen und den Gewinner oder die Gewinnerin um ganze 4,56 Millionen Dollar als Siegesprämie bereichern. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2023 beginnen.