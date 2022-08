Sonnencremes im Test – Preiswert ist gut!

Welchen Schutzfaktor dein Sonnenmittel haben sollte, hängt vor allem von deinem individuellen Hauttyp ab. Und natürlich davon, ob du einfach draußen sein, oder wirklich so richtig braun werden willst. Eine leichte Bräune gibt deiner Haut einen gewissen Grundschutz vor der Sonne. Ganz allgemein raten Hautärzte dazu, ein Mittel mit möglichst hohem UV- Schutz aufzutragen. Die Haut wird nicht ganz so braun, dafür aber auch nicht geschädigt.

Thema Sonnenmilchmenge: Die meisten von uns tragen davon viel zu wenig auf. Bis zu drei Esslöffel sollte man auf dem ganzen Körper verteilen. Hinweise stehen oft auch auf der Verpackung. Nach Sauna, Waschen, Baden oder wenn man viel geschwitzt hat, muss der Schutz erneuert werden. Besonders sorgfältig sollte man sich an den so genannten Sonnenterassen eincremen. Das sind die Hautstellen, unter denen quasi direkt Knochen liegen: Nasenrücken, Hand- und Fußrücken und Schienbein. Wichtig: Zweimal eincremen bedeutet nicht, doppelt solange in die Sonne zu dürfen. Die maximale Eigenschutzzeit gilt am Tag nur einmal. Und mittags ist die UV-Belastung am größten, da sollten alle möglichst raus aus der Sonne.