Hitze und Autofahren: Mythen im Check

Falsch. Du darfst mit Flip-Flops oder sogar barfuß fahren . Ein Bußgeld gibt es dafür nicht. Aber wenn es zu einem Unfall kommt, kann dir eine Teilschuld zugesprochen werden. Auch Versicherungen können in so einem Fall die Zahlung verweigern.

Das stimmt. Der ADAC hat es in einem Test nachgemessen: Etwa 10-15 Prozent verbraucht man im Durchschnitt mehr. Bei Kurzstrecken solltest du, wenn es geht, auf die Klimaanlage verzichten. Ansonsten rät der ADAC, lange Reisen am Abend oder am frühen Morgen zu starten und die Klimaanlage so lange wie möglich ausgeschaltet zu lassen. Tipp: Der Unterschied zwischen einem klimatisierten Innenraum und der Außentemperatur sollte höchstens sechs Grad betragen. Größere Unterschiede können Kreislaufbeschwerden verursachen.