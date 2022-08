Diese Serienhighlights solltest du dir im Sommer nicht entgehen lassen

Wer sich über dramatische Coming-Of-Age-Geschichten freut, für den ist "The Summer I Turned Pretty" ("Der Sommer, in dem ich schön wurde") genau das Richtige. Es geht um Veränderungen, ums Erwachsenwerden und natürlich um die Liebe. Es ist ein magischer Sommer, in dem Belly (Lola Tung) 16 wird und sich in einer Dreiecksbeziehung zwischen zwei Brüdern wiederfindet. Außerdem handelt die Serie von der besonderen Beziehung von Müttern zu ihren Kindern und von bedingungsloser Freundschaft. Seit dem 17. Juni gibt es die erste Staffel auf Amazon Prime. Um einen eigenen Eindruck zu erhalten, könnt ihr euch hier den Trailer anschauen.