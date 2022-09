Darauf könnt Ihr Euch im September freuen

Bildrechte: dpa

Im Herbst ist Party angesagt. Von altershehr haben Bauern und Gärtner jetzt den Großteil der Ernte eingefahren. Es ist Zeit zum Genießen: Ab dem 16. September findet in der Lutherstadt Eisleben der Wiesenmarkt statt, zum 500. Mal in diesem Jahr, in Jena steigt ebenfalls ab dem 16. September für zehn Tage das Altstadtfest und Zittau feiert vom 30. September bis zum 2. Oktober das 23. Sächsische Landeserntedankfest.