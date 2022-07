Tipps vom Europameister: So lernen Kinder und Erwachsene sicher schwimmen

Bei Hitze ab ins Schwimmbecken oder in den See und ein paar Runden im kühlen Wasser schwimmen: Diesen Sommerspaß können viele Kinder und Erwachsene nicht genießen, weil sie einfach nicht gut genug schwimmen können. Die Zahl der Nichtschwimmer hat in den letzten beiden Jahren deutlich zugenommen, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Damit steige auch die Gefahr von Badeunfällen, bei denen unerfahrene Schwimmer verunglücken.