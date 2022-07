Waldbrand in der Sächsischen Schweiz: Das sollten Urlauber jetzt beachten

Endlich einmal gute Nachrichten für die vielen Feuerwehrleute, die den Waldbrand in der Sächsischen Schweiz bekämpfen: Am Mittwochmittag soll es voraussichtlich regnen. Auch der Wind ist etwas schwächer geworden. Das könnte beim weiteren Eindämmen des Brandes helfen. In der Nacht auf den Mittwoch hatten fast 150 Einsatzkräfte eine Ausweitung des Brandes verhindert. Der Wald brennt inzwischen auf fast 250 Hektar. Das Feuer hatte am Montag von Tschechien aus auf die Sächsische Schweiz übergegriffen.