Studie zu Rückenschmerzen: Freiwillige gesucht

Forschende an der Charité in Berlin wollen den Ursachen für Rückenschmerzen nun deutlich besser als bisher auf die Spur kommen – auch um die Behandlung zu verbessern, wovon wir im Idealfall alle einmal profitieren können. „Was aktuell in Diagnostik und Therapie passiert, ist nicht unbedingt falsch“, sagt der Studienleiter Hendrik Schmidt. „Aber es reicht nicht. Wir wollen die Diagnostik verbessern, um in Zukunft individuellere Therapieempfehlungen geben zu können. Die aktuell empfohlenen Behandlungsmöglichkeiten haben zwar alle ihre Berechtigung. Wir müssen sie der jeweiligen Rückenschmerzursache nur besser zuordnen.“