Robbie Williams bald ohne Haare? Eine Perücke soll helfen

Schon 2013 hat der heute 48-jährige in einem Interview erklärt, dass er unter dünnen und ausfallenden Haaren leidet. Damals hatte er es noch mit einer Haartransplantation versucht, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Trotzdem würde er gerne nochmal und mit vollem Haar auch bei uns in Deutschland auf die Bühne , aber:

Niemand will mir eine Haartransplantation machen, weil sie sagen, mein Haar sei zu dünn.

Ich hatte also diese Injektionen. Sie haben ein Vermögen gekostet, zwei Fläschchen von diesem Zeug. Sie kosteten so viel wie das Haus meiner Oma.

Mehr als die Hälfte aller Männer hat irgendwann mit Haarausfall zu kämpfen. Das ist oft erblich bedingt und hat hormonelle Ursachen. Dabei spielt das Sexualhormon Testosteron eine wichtige Rolle. Das stimuliert das Haarwachstum überall am Körper – außer am Kopf. Außerdem wird es durch körpereigene Enzyme zu Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt. Und das führt im Laufe der Zeit zu Haarausfall und immer dünner werdenden Haaren. Alle Mittelchen und Tinkturen, die auf dem Markt sind, kann man getrost im Regal stehen lassen. Es helfen erwiesenermaßen nur zwei Wirkstoffe, allerdings mit Nebenwirkungen auf Gemüt, Kreislauf und Potenz. Und auch deshalb kommt das für Robbie Williams nicht in Frage: