Großer Test zum Schulstart: Seid ihr so schlau wie ein Grundschüler?

Passend zum Schulstart fragen wir im Programm von MDR JUMP am Samstag und Sonntag: Seid ihr so schlau wie ein Grundschüler? „Na klaro!“ könnte man diese Frage beim ersten Hinhören beantworten. Ist doch Schulwissen für Anfänger, richtig? Aber Eltern und auch größere Schulkinder wissen ganz genau: Nach ein paar Jahren Pause und besonders nach den Sommerferien ist vielleicht doch nicht mehr alles richtig abgespeichert. Dann staunt man, was Grundschüler in Mathe, Deutsch und Englisch, in Geographie, Biologie und Kunst so alles schon drauf haben müssen. Deshalb gibt es bei uns hier ein kleines Trainingslager. Einfach mal testen, wie fit ihr noch seid und ob ihr dann On Air alle Fragen richtig beantworten könnt. Oder ob ihr besser nochmal beim Grundschüler des Vertrauens nachfragt.