Teure Strafe: Autofahrer zeigt beim Blitzen den Mittelfinger

Der Autofahrer wird seine unbeherrschte Geste vermutlich so schnell nicht vergessen. Das Amtsgericht Passau verurteilte den Autofahrer nun zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung in zwei Fällen in Höhe von 5000 Euro ( 50 Tagessätze á 100 Euro) - das hätte aber sogar noch deutlich höher ausfallen können. Zu Gunsten kam dem Mann, dass er in der Vergangenheit noch nicht polizeilich aufgefallen war. In einem Brief an die Polizisten hatte er sich danach entschuldigt und seine Tat bedauert.