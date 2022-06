Frecher Kobold beim „Sandmännchen“: Pittiplatsch feiert 60. Geburtstag

Ach du meine Nase! Pittiplatsch feiert an diesem Freitag seinen 60. Geburtstag. So lange ist es her, dass der freche Kobold seinen ersten Auftritt im DDR-Kinderfernsehen hatte. Am liebsten ist er mit seinen besten Freunden, der Ente Schnatterinchen und dem Hund Moppi im Märchenwald unterwegs.

Der KiKA-Moderator Lars Dietrich widmet ihm zu diesem Jubiläum ein eigenes Geburtstagslied: „Pitti Pitti Birthday“. Er erzählt der „Superillu“ außerdem, warum er schon als Junge ein großer Fan von dem kleinen Kobold war.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Er war ja durchaus auch trotzig und alles andere als aalglatt - bekam sich aber immer auch wieder in den Griff und konnte sich entschuldigen. Das macht ihn zu einer wichtigen Figur, gerade für Kinder, wie ich eines damals war.

Woher kommt Pitti eigentlich?

Auch seine Schöpferin Inge Trisch freut sich, dass es ihren Pitti schon so lange gibt. Im Gespräch mit dem Berliner Kurier verrät sie, dass sie noch ganz genau weiß, wie sie damals auf die Idee für die Figur kam. Es habe schon Schnatterinchen und den Bären Bummi gegeben, aber die seien viel zu lieb und nett gewesen. Schließlich entdeckte sie ein Kinderbuch, das schließlich die Vorlage für Pitti sein sollte.

Darin taucht ein Teufelchen auf, das alle Pfannkuchen auffutterte, die für den Geburtstag der Oma bestimmt waren. So eine liebenswerte freche Figur, so einen kleinen Rebellen, sollte Meister Nadelöhr.

Eigentlich sollte Pitti nur einmal beim Sandmännchen im DDR-Fernsehen in der Schneiderstube von Meister Nadelöhr auftreten, doch die Autorin wollte den kleinen Kobold doch nicht so schnell wieder aufgeben. Sie ließ also Meister Nadelöhr die Zuschauer fragen, was er nun mit diesem frechen Kerl machen solle. Die Kinder wünschten sich eindeutig, dass Pittiplatsch bleiben sollte!

Zu frech: Als Pitti abgesetzt wurde

Während viele Kinder von Pitti begeistert waren, gab es auch zahlreiche Protestschreiben von Pädagogen. Sie befürchteten, dass er mit seinen Streichen und Dummheiten ein schlechtes Vorbild für seine kleinen Zuschauer sein könnte. Nachdem sich aber zahlreiche Menschen meldeten und Pittiplatsch zurückhaben wollten, erschien er an Heiligabend 1962 wieder.

Pittiplatsch kommt mittlerweile aus NRW

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im kleinen Sassenberg in Nordrhein-Westfalen wird die neue Kobold-Puppe von Pitti mittlerweile hergestellt. Der Puppenspieler Norman Schneider achte dabei ganz genau darauf, dass er besonders lebendig aussehe. Die Puppen „sollen zum Leben erwachen“, erzählt er der dpa. Während Pitti in der DDR-Version noch bemalte Halbkugeln als Augen hatte, glänzen nun Glasaugen in seinem Gesicht.

Neue Folgen zum Geburtstag