9-Euro Ticket – bleibt es uns erhalten?

Die Verbraucherschützerin befürchtet aber zu geringe Kapazitäten der Bahn. Wer im Sommer das Ticket als Chance sieht, mal vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen und dann in überfüllten, unpünktlichen Zügen landet, könnte für immer abgeschreckt werden. Fun-Fact am Rande: In unseren Nachbarländern, aber auch im weit entfernten Kanada werben Agenturen mit einer Ferien-Bahnreise durch ganz Deutschland für 9 Euro. Experten erwarten dadurch allerdings keinen enormen Anstieg an Touristen.