Das 9-Euro-Ticket – so geht es weiter im Juli und August!

Zwischenstand: Volle Bahnen – freie Straßen?

Ende Juni waren bundesweit gut 21 Millionen Tickets verkauft. Hinzu kommen noch rund 10 Millionen Tickets, die bisherige Abonnenten der Deutschen Bahn automatisch bekommen haben. Das befürchtete Chaos ist zum großen Teil ausgeblieben, obwohl tatsächlich viele Pendler das Ticket als Chance zum Umstieg von Auto auf Bus und Bahn ergriffen haben. Das bestätigt auch Peggy aus Gasern in Sachsen bei einer Umfrage von MDR JUMP auf Facebook:

…lasse seitdem mein Auto stehen und fahre mit dem Bus zur Arbeit. Günstiger geht’s nicht.

Diesen positiven Effekt spüren auch Verkehrsforscher: Laut einer Untersuchung im Juni ging das Stauniveau in 23 von 26 Städten im Vergleich zur Zeit vor dem 9-Euro-Ticket spürbar zurück. Den Effekt beschreibt Ralf-Peter Schäfer, Verkehrsexperte bei TomTom so:

Pendler haben bei der Fahrt mit dem Auto in die Arbeit und nach Hause in fast allen untersuchten Städten im Juni weniger Zeit verloren als noch im Mai.

Wie zufrieden sind die Fahrgäste?

Das Problem: Das 9-Euro-Ticket kann nur dort optimal genutzt werden, wo es auch gute Verkehrsanbindungen gibt.

Für Großstadt bestimmt super aber für ländliche Gegend ohne Nutzen. Dafür müssten mehr die öffentlichen Verkehrsmittel fahren,

kritisiert so auch MDR-Jump Hörerin Sylvia in unserer Facebook Umfrage.

Übervolle Züge, fehlende Anschlüsse, Verspätung, auch das erleben Fahrgäste mit dem 9-Euro-Ticket. Trotzdem will die Mehrheit das Ticket auch in den nächsten Monaten nutzen. Manche kaufen es sogar einfach erstmal so:

Ich brauch es nicht, aber es ist beruhigend, wenn man´s hat.

verriet uns eine Leipzigerin bei einer Straßenumfrage von MDR JUMP. Für viele überwiegt der praktische Nutzen, bestätigte eine andere Leipzigerin:

Es ist praktisch, wenn man in einem größeren Raum fahren möchte und nicht für jede Zone gucken muss, was brauch ich für ein Ticket.

Zwischenfazit: Das Ticket ist beliebt und wird trotz einiger Probleme gern und oft genutzt.

Wichtig: Jeden Monat neu!

Diese kleine Info ist durchaus angebracht. Das 9-Euro-Ticket gilt immer nur bis Ende des Monats für den es erworben wurde. Eine Monats-Gleitzeit etwa vom 15. Juli bis 15. August gibt es nicht. Dafür kann man das Ticket aber auch im Voraus kaufen, es jetzt also auch schon für August besorgen.

Und nach dem August?

Einfach ab September weiter 9-Euro-Tickets? Das wird es wohl nicht geben:

Dauerhaft ist das nicht möglich, das kostet über eine Milliarde Euro monatlich,

sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Er will in den nächsten zwei Monaten mit den Bundesländern diskutieren, wie man das Angebot verbessern kann. Das bedeutet nicht billiger oder länger, sondern anders gestalten. Genaueres bleibt noch offen. Fakt ist: Auch in der Politik wurde erkannt, dass mit einem preiswerten Nahverkehrsabo der öffentliche Personennahverkehr eine ganz neue Bedeutung bekommen kann.

Es muss irgendwas nachfolgend geben!

Das fordert unter anderen Frank Viereckl von der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft im Gespräch mit MDR JUMP. Und damit steht er nicht allein. Verkehrsforscher sehen im 9-Euro-Ticket den idealen Anlass, neu über den ÖPNV und den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn nachzudenken.

Ein leicht buchbares Ticket für alle Busse und Bahnen im Nahverkehr sollte für einen monatlichen Preis von 29 Euro, also rund einen Euro pro Tag, angeboten werden,