Steht eine Mückenplage im Sommer bevor?

So liegt es nahe, Doreen Werner auch eine Frage zu stellen, die vielen von uns gerade auf den Nägeln brennt: Wird dieses Jahr ein Mückensommer? „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen“, sagt die Forscherin. Die Entwicklung lasse sich kaum über längere Zeiträume vorhersagen: „Mücken mögen es feucht und warm und wenn eine dieser Komponenten wegbricht, dann ist es für die Mücken schwerer sich fortzupflanzen“. Bei Trockenheit fänden die Insekten keine Brutplätze, in denen sie ihre Eier ablegen können. Wenn es wiederum regnet und nicht wärmer wird, ziehe sich die Entwicklungszeit für den Aufbau der Population in die Länge.